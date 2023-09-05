Наверняка каждому из нас хотя бы раз в жизни (а кому-то и много-много раз) приходилось сталкиваться с тем, что на ценнике товара в магазине одна цена, а на кассе выходит другая. Именно это происходило с нашим читателем Александром, который на протяжении нескольких дней покупал сигареты в магазине Prisma.
Житель Эстонии считает, что Prisma обманывает покупателей: «На какую сумму незаконно обогатился магазин?»
Александр обратился в редакцию со следующей проблемой: несколько дней подряд он по утрам покупал пачку сигарет, цена которой, согласно акцизу на пачке, составляет 5 евро. Однако на кассе цена оказывалась выше - 5,15 евро.
«После оплаты я обнаружил, что заплатил на 15 евроцентов больше, чем заявлено на пачке. Попросил у кассира вернуть эти 15 центов, на что получил отказ, как и на просьбу позвать старшего смены или главного кассира», - рассказывает он.
По словам Александра, в магазине ему сказали, что никого нет, и, если он желает, то может сохранить чек и зайти в магазин позже, чтобы пообщаться с главным кассиром или старшем смены, и с большой долей вероятности ему вернут эти 15 центов назад.
«Ну а если вы не хотите тратить свое драгоценное время и нервы, то 15 центов остаются магазину Prisma, - считает Александр. - После такого естественно возникают вопросы: кто и главное сколько заплатит мне за потраченное время, нервы и прочие неудобства, связанные с этой ситуацией? Как найти всех, кто мог так же, как и я, случайно заплатить больше, но не заметить обмана? На какую сумму незаконно обогатился магазин Prisma? Кто и как будет (и будет ли вообще) это все выяснять и расследовать, чтобы привлечь виновных к ответственности?» - сетует он.
Портал Limon.ee обратился за комментарием к торговой сети Prisma. На наш запрос ответила Кристийна Тамберг, специалист по коммуникациям Prisma.
«Прежде всего, мы хотели бы принести искренние извинения покупателю за этот инцидент! Мы в процессе корректировки цены на эти сигареты во всех наших системах и надеемся, что на момент отправки данной информации проблема уже решена», - отмечает Тамберг.
Данный случай, по словам специалиста по коммуникациям, касается нового продукта, который был добавлен в ассортимент около недели назад. «К сожалению, из-за человеческой ошибки в систему была введена неверная информация, что и привело к возникновению этой проблемы», - говорит она.
«Стандарт обслуживания Prisma предусматривает возврат покупателю разницы в цене, если стоимость на ценнике и в кассе отличается. Клиент всегда имеет право получить товар по более низкой цене. Еще раз приносим свои извинения за допущенную ошибку!» - заключила Тамберг.