Адриану Лиму не узнать: модель плюс-сайз снова прячет тело на Венецианском фестивале

Минувшим вечером бразильская супермодель появилась на Венецианском кинофестивале. Для выхода Лима выбрала черное платье из сияющей ткани. Адриана спрятала тело, показав лишь спину. Ее формы подчеркнул лишь облегающий фасон наряда. А за день до этого звезда выгуливала светлый «лук», который выделил ее грудь.

Адриана Лима. Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it

Адриана Лима. Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it

Но ни один из образов не оценили пользователи Сети, отметившие, что Адриана сильно изменилась. «Ой, не идет ей plus size. Как можно было так располнеть?»; «Ей не идет полнота вообще. Лицо поплыло, неприятное стало. Бывают полные, но очень красивые на лицо модели. Здесь не этот случай», - возмущаются они.

Другие комментаторы напомнили, что малышу Лимы нет еще и года - до полного восстановления после родов еще долго. «То, что женщина выглядит женщиной - это уже хорошо»; «У нее столько детей, остаться в былой форме очень сложно»; «Она красивая, ей любой вес идет»; «Меня дико удивляют „блевотные“ эмодзи со стороны девушек. А как же женская солидарность? Моменты возрастных изменений неизбежны, возможные изменения физической формы на фоне подорванного здоровья и т.п. Отлично выглядит мама троих деток», - обратились ее поклонники.

Адриана Лима. Фото: IMAGO/Dave Bedrosian

К слову, ранее 42-летняя шатенка делилась, что ей трудно прийти в форму после появления сына. Модели также тяжело было смириться с лишними килограммами. «Каждый день я должна напоминать себе: «Послушай, прими себя такой, какая ты есть. Прими свое тело», - отмечала она в интервью.

Лима напоминала себе, что подарила ребенку жизнь. «Сейчас это переходный период, потому что у меня родился ребенок. Итак, ты только что создала жизнь. Это такое большое благословение. У каждого организма разная реакция на беременность и послеродовой период», - рассказывала она.