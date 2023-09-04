Известный британский актер Стивен Фрай приехал в Киев: какова цель визита

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Стивен опубликовал фотографию, на которой показал вагон поезда «Укрзализныци». В частности, актер прибыл в Киев из Польши.

«Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас…», - поделился Фрай.

В частности, уже известна цель визита британского актера в Украину. 6 сентября в столице состоится Саммит первых леди и джентльменов. Это событие в 2021 году инициировала первая леди Елена Зеленская. Тем временем Стивен Фрай будет ведущим Саммита.

«Он неизменно поддерживал Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем свидетельствуют его интервью. Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт разрушенных домов», - говорится в сообщении организаторов саммита.