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54-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье для модного бренда

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: Faye Sadou/mpi/capital Pictures

Дженнифер Лопес появилась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi. Певица, которой недавно исполнилось 54 года, снялась в вещах из совместной коллекции с известной итальянской маркой, пишет Сплетник.

«Когда всё правильно... Всё остальное не имеет значения», - подписала снимки Дженнифер, на которых она позирует на кровати в чёрно-белом комплекте и пижамной рубашке.

Это не первая съёмка Джей Ло для бренда. Недавно она примерила комплект бирюзового оттенка и рубашку с принтом «гжель». Подписчики отметили идеальную фигуру супруги Бена Аффлека.

В июле Лопес отметила свой 54-й день рождения в компании мужа и близких друзей. Именинница танцевала на столе, угощала гостей напитками собственного алкогольного бренда и позировала в бикини у бассейна.

В том же месяце супруги, которые познакомились в 2001 году, но спустя два года расстались на целых 18 лет, отметили первую годовщину свадьбы. Дженнифер также опубликовала новые фото со свадьбы, которые ранее не видели поклонники пары.

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