54-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье для модного бренда

«Когда всё правильно... Всё остальное не имеет значения», - подписала снимки Дженнифер, на которых она позирует на кровати в чёрно-белом комплекте и пижамной рубашке.

Это не первая съёмка Джей Ло для бренда. Недавно она примерила комплект бирюзового оттенка и рубашку с принтом «гжель». Подписчики отметили идеальную фигуру супруги Бена Аффлека.

В июле Лопес отметила свой 54-й день рождения в компании мужа и близких друзей. Именинница танцевала на столе, угощала гостей напитками собственного алкогольного бренда и позировала в бикини у бассейна.