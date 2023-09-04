«Жду мемов»: канцлер Германии показал фото с закрывающей синяк повязкой на глазу

«Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» – написал Шольц.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

О травме Шольца, полученной 2 сентября во время занятий спортом, сообщило немецкое издание Frankfurter Rundschau. Как отмечало издание, в правительстве ФРГ сообщили, что политик получил «небольшую спортивную травму».

Сообщалось, что Шольц собирался посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота, который пригласил канцлера в город Херинген в земле Гессен и планировал публичную беседу с ним 3 сентября.