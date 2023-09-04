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«Жду мемов»: канцлер Германии показал фото с закрывающей синяк повязкой на глазу

Limon.ee
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Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: Steffen Kugler

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 2 сентября, получил травму во время занятий спортом. Фотографию последствий инцидента он опубликовал 4 сентября в Twitter, пишет Гордон.

«Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» – написал Шольц.

О травме Шольца, полученной 2 сентября во время занятий спортом, сообщило немецкое издание Frankfurter Rundschau. Как отмечало издание, в правительстве ФРГ сообщили, что политик получил «небольшую спортивную травму».

Сообщалось, что Шольц собирался посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота, который пригласил канцлера в город Херинген в земле Гессен и планировал публичную беседу с ним 3 сентября.

«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице», – сказал Рот прессе, комментируя отмену мероприятия, на которое зарегистрировалось более 100 человек.

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