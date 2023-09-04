Друзья приезжают попрощаться: лидеру всемирно известной группы осталось жить несколько дней

В 2021-м музыкант покинул коллектив, так как понял, что не сможет работать по состоянию здоровья. «С самого детства мечтал стать рок-звездой, выступать перед аншлаговыми залами, и мне повезло воплотить эту мечту в жизнь. Для моих коллег по группе было честью выступать с вами все эти годы, и я не могу вспомнить никого другого, с кем бы я предпочел отправиться в это безумное путешествие. Спасибо нашим верным и замечательным фанатам, все это стало возможным благодаря вам. Я так старался справиться со своими проблемами с физическим, психическим здоровьем и сыграть перед вами в последний раз, но у меня просто не получилось», - откровенничал он.