Друзья приезжают попрощаться: лидеру всемирно известной группы осталось жить несколько дней

В последние годы фронтмен рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл серьезно болел. А сегодня стало известно, что он умирает из-за печеночной недостаточности и ряда других заболеваний, пишет Стархит.
Сейчас 56-летний рок-исполнитель находится в хосписе. Коллеги и друзья поторапливают всех желающих приехать к Харвеллу в медучреждение, чтобы увидеть его в последний раз.
«Ему осталось жить всего неделю или около того», - поделились с журналистами в окружении Стива Харвелла.
Напомним, в 2016-м артист был госпитализирован после того, как упал в обморок на сцене. Примерно год спустя у Стива снова были обнаружены проблемы со здоровьем - тогда ему лечили сердце.
В 2021-м музыкант покинул коллектив, так как понял, что не сможет работать по состоянию здоровья. «С самого детства мечтал стать рок-звездой, выступать перед аншлаговыми залами, и мне повезло воплотить эту мечту в жизнь. Для моих коллег по группе было честью выступать с вами все эти годы, и я не могу вспомнить никого другого, с кем бы я предпочел отправиться в это безумное путешествие. Спасибо нашим верным и замечательным фанатам, все это стало возможным благодаря вам. Я так старался справиться со своими проблемами с физическим, психическим здоровьем и сыграть перед вами в последний раз, но у меня просто не получилось», - откровенничал он.