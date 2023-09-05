ГОРОСКОП НА 5 СЕНТЯБРЯ ⟩ День будет непростым, но очень насыщенным и интересным

Возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии.

Стрелец

День высокого жизненного потенциала, легкости в общении и всяческих удач. От вас же требуется одно – настроиться на серьезный лад и поработать на совесть, если в этом возникнет необходимость. Поистине выдающиеся результаты будут достигнуты теми, кто готов проявить инициативу, взять на себя решение организационных вопросов. Нужно иметь в виду, что этот день не подходит для обращения в государственные организации, контактов с представителями органов власти.

В личной жизни ситуация складывается спокойная и комфортная, и это не может не радовать. Очень хорошо день подходит для общения с родственниками, семейных праздников и совместных вылазок на природу.

Козерог

Жизненный потенциал невысок, наступил подходящий момент для того, чтобы передохнуть и восстановить силы. Отложите решение сложных задач, забудьте на время о делах, и найдите способ побаловать себя. День связан с определенными трудностями в общении, обострением разногласий с близкими людьми. Не впадайте в панику: до конфликтов дело не дойдет, если вы будете спокойны и сдержанны в проявлении эмоций.