ГОРОСКОП НА 5 СЕНТЯБРЯ ⟩ День будет непростым, но очень насыщенным и интересным

День значительных и позитивных перемен в личной жизни; он может быть связан с исполнением тайных желаний, реализацией самых смелых планов. Происходят события, осознать важность которых сразу способен не каждый, однако с течением времени становится очевидно, что любой поступок, совершенный в этот день, чрезвычайно важен. Вполне гармоничны семейные отношения, родственникам удается избежать конфликтов, а недавно поссорившиеся могут помириться, пишет Dvorec.
Овен
Овнам придется применить изобретательность и фантазию, чтобы решить задачи, которые ставит сегодня перед ними судьба. День не назовешь простым, но и преодоление трудностей можно превратить в увлекательное и интересное дело, тем более, что на помощь вам готовы прийти родственники и старшие друзья. Взаимопонимание с любимым человеком не назовешь полным, возможны ссоры из-за пустяков, взаимные упреки, лишенные оснований.
Финансовая ситуация не слишком хороша, многим представителям знака придется сократить расходы. Однако это никак не скажется на вашем образе жизни; по крайней мере, отказываться от запланированных удовольствий и развлечений не придется.
Телец
Тельцам стоит отложить дела и обратить внимание на состояние дел в сфере романтических отношений - именно в этой важнейшей области сегодня могут произойти важные события. На недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола жаловаться не придется, для знакомств и свиданий день вполне подходит. Ничуть не хуже складывается и ситуация в семье: недостаток взаимопонимания вам не грозит.
Звезды советуют отказаться от утомительных поездок и тяжелой работы – Тельцы заслужили право хорошо отдохнуть и повеселиться от души. Непременно порадует вас встреча с друзьями детства и юности, а также человеком, к которому вы некогда питали нежные чувства.
Близнецы
День будет удачным для тех, кто планирует посвятить его учебе или творческой деятельности. Сегодня Близнецы легко усваивают информацию и находят ей достойное применение, делают неожиданные для окружающих умозаключения и легко догадываются о подлинных намерениях недоброжелателей, выдающих себя за друзей.
А вот в том, что касается личной жизни и романтических отношений интуиция, увы, оказывается совершенно беспомощной. Вы не только обижаете близкого человека напрасными подозрениями, но и все его поступки видите в ложном свете. Держите свою фантазию под контролем – она может завести вас слишком далеко!
Рак
Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Осторожность тоже пригодится: именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок и ошибок в расчетах. Очень хороший день для дружеского общения, возможны новые знакомства.
Непросто складываются лишь отношения с любимым человеком, и виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пора прояснить ситуацию, раскрыв некоторые секреты.
Лев
Очень хороший день для поездок - в пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. А вот в общении стоит быть разборчивее: новые знакомства вряд ли будут удачными, вы рискуете попасть в ловушку, хитроумно расставленную весьма жестокой особой. Не исключены и финансовые проблемы, придется пересмотреть приоритеты и отказаться от некоторых запланированных расходов.
Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.
Дева
Благоприятный день: влияние позитивных тенденций гармонично и универсально, во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком, решить проблемы, которые долгое время не давали вам покоя. Не исключены и новые знакомства. Звезды предупреждают о нежелательности участия в общественных мероприятиях, посещения митингов и других политических собраний.
Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов. Результаты, которых вы достигните, никого не разочаруют. Можно делать давно запланированные покупки, да и реализацию внезапно появившихся идей откладывать не стоит – интуиция вас не обманет.
Весы
Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. А это значит, что наступил благоприятный момент для знакомств и свиданий, нежных признаний и судьбоносных решений. Близкие люди охотно поддержат вас, их общество будет приятным, а советы и рекомендации – толковыми.
Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе - связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем, облегчив жизнь и себе, и близким; в некоторых случаях это будет связано с непредвиденными расходами. Слишком активный отдых нежелателен, стоит воздержаться и от долгих поездок по неизученным маршрутам.
Скорпион
Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. У вас появится возможность реализовать давно составленные планы, прибегнув к помощи новых союзников, воплотить в жизнь интересные идеи и вообще проявить себя наилучшим образом. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать.
Возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии.
Стрелец
День высокого жизненного потенциала, легкости в общении и всяческих удач. От вас же требуется одно – настроиться на серьезный лад и поработать на совесть, если в этом возникнет необходимость. Поистине выдающиеся результаты будут достигнуты теми, кто готов проявить инициативу, взять на себя решение организационных вопросов. Нужно иметь в виду, что этот день не подходит для обращения в государственные организации, контактов с представителями органов власти.
В личной жизни ситуация складывается спокойная и комфортная, и это не может не радовать. Очень хорошо день подходит для общения с родственниками, семейных праздников и совместных вылазок на природу.
Козерог
Жизненный потенциал невысок, наступил подходящий момент для того, чтобы передохнуть и восстановить силы. Отложите решение сложных задач, забудьте на время о делах, и найдите способ побаловать себя. День связан с определенными трудностями в общении, обострением разногласий с близкими людьми. Не впадайте в панику: до конфликтов дело не дойдет, если вы будете спокойны и сдержанны в проявлении эмоций.
Нестабилен эмоциональный фон, настроение будет меняться часто и без явных причин. Однако у вас есть шанс сделать этот во всех отношениях средний день приятным и запоминающимся - достаточно отказаться от привычных стереотипов и совершить нечто из ряда вон выходящее.
Водолей
День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Единственная сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание - это отношения с родственниками. Если вы не будете осторожны, именно сегодня могут зародиться проблемы и разногласия, преодоление которых отнимет много времени и сил.
Неплохи перспективы развития романтических отношений. У вас нет поводов для беспокойства, нет и причин держать в секрете от любимого человека какую-то важную информацию. Совместно принятые решения, касающиеся имущества и финансов, будут очень удачными.
Рыбы
Можно многое успеть, но есть опасность перепутать важные и второстепенные задачи, встать на ложную дорогу, ведущую к неудачам. Именно поэтому для вас сегодня особенно важны поддержка и советы опытных людей, в первую очередь – старших родственников. Потребуется серьезно подойти к решению финансовых вопросов: некоторые запланированные покупки придется признать несвоевременными.
Романтические отношения - еще одно «больное место» этого дня. Не так-то просто понять любимого человека, который неохотно делится с вами своими чувствами и переживаниями. Очень важно использовать все возможности для получения позитивных эмоций, отдыха.