В ЧЕМ ОН ПРОВИНИЛСЯ? ⟩ Эстонца, застрявшего в Болгарии, настигло новое несчастье: он снова не смог вернуться домой

Гражданин Эстонии Маргус, который всё лето не по своей воле находился в Болгарии, надеялся, что в воскресенье наконец-то приедет домой. Он купил билет на самолет, но судьба вмешалась, и он не успел на самолет в тот день по состоянию здоровья, а вместо этого оказался в больнице. «У меня случился сердечный приступ, - сказал Маргус в субботу вечером. - Вот результат всей этой ерунды. Я больше не могу здесь находиться!» - говорит Маргус из палаты интенсивной терапии в понедельник утром.