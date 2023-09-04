Гражданин Эстонии Маргус, который всё лето не по своей воле находился в Болгарии, надеялся, что в воскресенье наконец-то приедет домой. Он купил билет на самолет, но судьба вмешалась, и он не успел на самолет в тот день по состоянию здоровья, а вместо этого оказался в больнице. «У меня случился сердечный приступ, - сказал Маргус в субботу вечером. - Вот результат всей этой ерунды. Я больше не могу здесь находиться!» - говорит Маргус из палаты интенсивной терапии в понедельник утром.
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В ЧЕМ ОН ПРОВИНИЛСЯ? ⟩ Эстонца, застрявшего в Болгарии, настигло новое несчастье: он снова не смог вернуться домой
В середине августа эстонец Маргус сообщил в социальных сетях, что с середины мая он находится в Болгарии и не имеет возможности вернуться домой. В середине мая местная полиция задержала Маргуса в его машине, проверила документы, а также провела тесты на алкоголь и наркотики. «Тест на алкоголь был 0, а тест на наркотики показал, что я вел машину якобы под воздействием кокаина», - сказал Маргус, добавив, что никогда в жизни не пробовал наркотики.