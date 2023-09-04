Выпивших фиолетовый «морс» клиентов IKEA срочно доставили в больницу

Два клиента магазина IKEA в городе Тронхейм (Норвегия) наткнулись на кувшин с жидкостью, которую приняли за морс. Покупатели были измучены жаждой, поэтому решили выпить по стакану, после чего им стало плохо, пишет Nelli Teataja.
Инцидент произошел 9 августа после семи часов вечера, когда ресторан и автоматы с напитками уже не работали. Однако возле вендинговой машины стоял кувшин, который пострадавшие описали как «морс со льдом» и который соблазнил измученных жаждой покупателей.
Два клиента магазина успели сделать по несколько глотков, прежде чем поняли, что что-то не так. Покупателям, выпившим подозрительную жидкость, сразу стало плохо, и они попросили у сотрудников IKEA воды. Сначала они отказались, так как ресторан был закрыт. Когда шум усилился, жертвам отравления передали четыре бутылки воды, пишет Dagbladet.
«Поскольку у меня все еще сильно жгло горло, я попросил персонал установить, что могло быть в кувшине. Оказалось, что мы пили очень сильное промышленное дезинфицирующее средство Oasis Pro 20 Premium», - рассказывает один из пострадавших.
Из магазина позвонили в центр по отравлениям, и там приказали немедленно вызвать скорую помощь. «Мы поехали в отделение экстренной медицины, и врачи всю ночь не сводили с нас глаз. К счастью, мы не получили никаких эрозий пищевода и отделались сильным раздражением», - добавляет пострадавший.
Из магазина позвонили в центр по отравлениям, и там приказали немедленно вызвать скорую помощь. «Мы поехали в отделение экстренной медицины, и врачи всю ночь не сводили с нас глаз. К счастью, мы не получили никаких эрозий пищевода, а отделались сильным раздражением», - добавляет пострадавший.
Позже выяснилось, что «лед» в кувшине был на самом деле прозрачными пластиковыми крышками, которые дезинфицировались в вышеупомянутом Oasis Pro. Представители IKEA выразили сожаление по поводу того, что произошла такая ситуация. Теперь они ввели специальные маркированные контейнеры для работы с токсичными веществами. Надеемся, что и у нас в Эстонии будет сделано также.