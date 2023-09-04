Выпивших фиолетовый «морс» клиентов IKEA срочно доставили в больницу

Инцидент произошел 9 августа после семи часов вечера, когда ресторан и автоматы с напитками уже не работали. Однако возле вендинговой машины стоял кувшин, который пострадавшие описали как «морс со льдом» и который соблазнил измученных жаждой покупателей.

«Морс со льдом». Фото: Nelli Teataja/ Скриншот

Два клиента магазина успели сделать по несколько глотков, прежде чем поняли, что что-то не так. Покупателям, выпившим подозрительную жидкость, сразу стало плохо, и они попросили у сотрудников IKEA воды. Сначала они отказались, так как ресторан был закрыт. Когда шум усилился, жертвам отравления передали четыре бутылки воды, пишет Dagbladet.

«Поскольку у меня все еще сильно жгло горло, я попросил персонал установить, что могло быть в кувшине. Оказалось, что мы пили очень сильное промышленное дезинфицирующее средство Oasis Pro 20 Premium», - рассказывает один из пострадавших.

Из магазина позвонили в центр по отравлениям, и там приказали немедленно вызвать скорую помощь. «Мы поехали в отделение экстренной медицины, и врачи всю ночь не сводили с нас глаз. К счастью, мы не получили никаких эрозий пищевода и отделались сильным раздражением», - добавляет пострадавший.

Из магазина позвонили в центр по отравлениям, и там приказали немедленно вызвать скорую помощь. «Мы поехали в отделение экстренной медицины, и врачи всю ночь не сводили с нас глаз. К счастью, мы не получили никаких эрозий пищевода, а отделались сильным раздражением», - добавляет пострадавший.