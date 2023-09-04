«Макс Корж что, дал концерт и на стадионе в Таллинне?» Пользователи Сети не понимают, что это было

В Балтийских странах набирают популярность стадионные концерты, что не может не радовать любителей музыкальных мероприятий. А также, судя по всему, фейерверки, завершающие крупные музыкальные концерты, тоже возвращаются в моду, ведь во время пандемии коронавируса, а потом и в связи в войной в Украине, они уходили на второй план.

Публика на концерте NOËP. Фото: Taavi Sepp

Крупнейший за последние 30 лет стадионный концерт в Эстонии местного артиста - NOËP - был перенесен с 19 августа на 2 сентября из-за проведения футбольного матча, поэтому всем 13 тысячам поклонников артиста пришлось набраться еще немного терпения и дождаться этого события.

Судя по видео посетителей мероприятия, таллиннская A. Le Coq Arena была наполнена людьми, а в зале царила очень дружелюбная атмосфера.

Белорусский исполнитель Макс Корж, который 2 сентября выступил на стадионе «Даугава» в Риге, посвятил свой первый за несколько лет концерт всем погибшим в войне России против Украины. На стадионе собралось около 35 тысяч зрителей. Концерт закончился на минорной ноте под антивоенный трек со словами: «Прав тот, кто защищает свой дом».