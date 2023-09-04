«Макс Корж что, дал концерт и на стадионе в Таллинне?» Пользователи Сети не понимают, что это было

В субботу, 2 сентября, состоялось два грандиозных концерта в двух Балтийских странах: долгожданное выступление Макса Коржа в Риге и полноценный стадионный концерт эстонского артиста NOËP в Таллинне. Недоумение пользователей Сети вызвало то, что на фото и видео в социальных сетях люди не могли отличить один концерт от другого.
В Балтийских странах набирают популярность стадионные концерты, что не может не радовать любителей музыкальных мероприятий. А также, судя по всему, фейерверки, завершающие крупные музыкальные концерты, тоже возвращаются в моду, ведь во время пандемии коронавируса, а потом и в связи в войной в Украине, они уходили на второй план.
Крупнейший за последние 30 лет стадионный концерт в Эстонии местного артиста - NOËP - был перенесен с 19 августа на 2 сентября из-за проведения футбольного матча, поэтому всем 13 тысячам поклонников артиста пришлось набраться еще немного терпения и дождаться этого события.
Судя по видео посетителей мероприятия, таллиннская A. Le Coq Arena была наполнена людьми, а в зале царила очень дружелюбная атмосфера.
Белорусский исполнитель Макс Корж, который 2 сентября выступил на стадионе «Даугава» в Риге, посвятил свой первый за несколько лет концерт всем погибшим в войне России против Украины. На стадионе собралось около 35 тысяч зрителей. Концерт закончился на минорной ноте под антивоенный трек со словами: «Прав тот, кто защищает свой дом».
Стоит отметить, что концерты в двух Балтийских столицах проходили в один день на спортивных стадионах с огромным количеством зрителей, поэтому справедливо, что пользователи Сети не сразу понимали, глядя на видео и фото, на чьем именно концерте оно было снято.