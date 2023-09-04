Режиссёр «Готики» и «Багровых рек» Кассовиц серьёзно пострадал в ДТП с мотоциклом

«Французский актёр и кинорежиссёр получил очень серьёзные травмы в воскресенье, после того как его мотоцикл попал в аварию», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, авария произошла на участке автотрассы, расположенном во французской коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия. В префектуре Эссона сообщили, что состояние 56-летнего актёра, которого доставили в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр, «вызывает обеспокоенность».