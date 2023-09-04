ФОТО ⟩ Принц Гарри посетил концерт Бейонсе в пиджаке своей жены: во всем виноват дресс-код!

Известно, что на шоу был дресс-код: фанаты певицы должны были надеть «что-то серебряное». Помимо серого пиджака, на Гарри были белые брюки и серая кофта. Хотя модный выбор, возможно, и понравился его стильной жене, некоторые фанаты задумались, почему пуговицы на его пиджаке расположены не на той стороне.

Одни считают, что Гарри выбрал наряд для концерта в последнюю минуту и ему пришлось просить пиджак у супруги, другие предположили, что он пробует «что-то новое» и экспериментирует с гардеробом.

Как известно большинству людей, пуговицы на женской одежду обычно пришиваются слева, а на мужской - справа. На фотографиях принца Гарри отчетливо видны две темные пуговицы, пришитые к левой стороне его пиджака.