«Появятся сплетни и слухи»: гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы для всех знаков Зодиака

Козерог

В сентябре вы будете заниматься делами семьи, близких людей, поставите перед собой новые цели, которые исходят из прежних, но в то же время это период, когда не стоит играть в азартные игры, не стоит менять друзей и любимых. Будьте верны и внимательны с теми, кто с вами уже давно. Это период, когда вдали от дома придет успех, появится возможность получить новые знания, пригодится прежний опыт. Практическая деятельность принесет значительный успех в материальных делах. Хорошее время для познания и продвижения своих и чужих идей. Вы встретитесь с наставниками - эти люди во многом поддержат вас.

Водолей

Вам хочется лететь вперед и заниматься собой и личными делами, но в то же время возникнет необходимость заниматься бытом, детьми, ремонтом участком. Внимательно распределяйте деньги. Это период, когда во многом помогут близкие люди, родственники. Пригодятся прежние знания и опыт, то, чему вы научились когда-то, теперь станет для вас важным и продвигающим. Вдали от дома намечается успех, люди издалека будут стимулировать к развитию и продвижению вперед. Следите за тем, что происходит вокруг и идите навстречу знаниям, получайте новый опыт. Дороги сыграют большую роль в этом месяце.

Рыбы