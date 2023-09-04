«Появятся сплетни и слухи»: гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы для всех знаков Зодиака

Не стоит грустить из-за окончания лета. Впереди - не менее увлекательная осенняя пора, которая должна принести массу впечатлений. Чтобы они не омрачились негативными событиями. стоит прислушаться к совету известного астролога Тамаре Глобе, пишет Стархит.
Овен
Для рожденных под знаком Овен сентябрь потребует большего внимания к работе, вы будете заниматься делами, которые вполне возможно не очень нравятся, но во многом они принесут полезный опыт, знания, а также станут источниками хорошего дохода. Начнется активный период, который потребует больших усилий. Постарайтесь не сбрасывать свое раздражение на окружающих, потому что любящие вас люди пытаются во всем помогать. Это период, когда потребуется повышенное внимание в дорогах. Будьте осторожны также в агрессии - ни в коем случае не затевайте скандалы, будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Чтобы не заболеть и не попасть в неприятные ситуации, избегайте экстрима. Месяц очень удачен для любви, продвижения своих интересов.
Телец
Для Тельцов месяц принесет удачные события в плане детей. Сентябрь очень хорош для отдыха с любимыми людьми, для занятий домом. Также этот период очень удачен в плане работы. Все, что было связано с прежними занятиями, теперь будет востребовано. Появятся и новые возможности, новая работа, которая даст продвижение вперед в интеллектуальном плане, творческом и личном. В середине месяца возникнет необходимость заняться и собой и любимыми.
Близнецы
Для вас сентябрь будет наполнен заботами о близких и детях. Все, что происходит дома, будет играть огромную роль. Сконцентрируйте внимание на мелочах, на бытовой технике, а также на том, что происходит вокруг вашего дома и с родными. Сентябрь принесет успех и в творчестве. Друзья, знакомые, родственники разделят с вами все, что касается ваших интересов. Это время успешно для выступлений, для дел, которые касаются любви, интересных встреч и знакомств. Хороший период для спорта. Вернутся старые связи, во многом они нарушат привычный покой. Появится идея возродить прежние творческие или деловые проекты. Будьте очень внимательны и просчитайте все как следует.
Рак
Для рожденных под знаком Рак сентябрь будет довольно интересным периодом, поскольку намечается много поездок, важные встречи, интересные знакомства. В первой половине месяца много встреч будут посвящены прошлому. Это период переоценки знаний, опыта, вернутся люди из прошлого, которым вы когда-то помогали, которые когда-то сделали для вас важное, продвинули ваши дела, учились вместе с вами. Теперь совместными усилиями вы придумаете что-то новое. Вторая половина месяца - отличный период для обучения, преподавания, для дел, которые запланируете с друзьями, а также для новых возможностей, касающихся получения полезной информации и заработков. Благоприятное время для ремонта, но не перестарайтесь, заботьтесь о близких помогайте своей семье. Сентябрь - удачный период, чтобы продемонстрировать свое обаяние и помогать другим людям.
Лев
Сентябрь для вас - довольно бурный период: ожидается много поездок, путешествий. Дороги могут быть экстремальными, стоит следить за событиями, происходящими вокруг близких людей. Старые знакомые поддержат во всех делах. Совместные дороги принесут успех. Сентябрь - удачное время, чтобы заняться вопросами моды, красоты, блеснуть своими талантами и продвигаться вперед. В первой половине месяца деньги придут от того, что уже было сделано, а во второй половине - средства будут приходить благодаря тому, что вы начнете в это время. Удачное время для знакомств, хороших связей, продвижения дел и идей. В конце месяца проявите внимание к своим связям, исключайте случайные знакомства и ни в коем случае не связывайтесь с авантюристами, они изменят вашу личную жизнь худшую сторону, придерживайтесь старых традиций. Для Львов сентябрь - хороший период для зачатия или беременности. Дети, любимые люди будут помогать во всех делах и продвижениях.
Дева
Для рожденных под знаком Девы сентябрь - месяц выбора, он потребует внимания к личным делам, планам, которые вы вынашиваете, знаниям, которые получается и тем, которые хотите получить. В вашей жизни встанет выбор между личным и общественным, между любовью и семьей, между своими интересами и общественными, и наиболее важным этот выбор будет в середине сентября. Также будете активно пытаться заработать деньги, и в этом помогут друзья. Обязательно действуйте с кем-либо сообща, потому что в коллективной деятельности получите большие успехи. В этом месяце придет успех, касающийся дальних дорог, поездки принесут большое счастье. Нужно обратить внимание на личные проблемы.
Весы
Сентябрь - это период, когда вам нужно продумать все, что было прожито ранее. Это время, касающееся событий лета, придет переоценка событий. За спиной появятся сплетни, слухи. Будьте очень внимательны к тому что происходит вокруг вас, есть опасности обманов и краж, но в то же время это период успеха и продвижения в плане физической работы, спорта, личных дел. Друзья помогут вам, но в то же время вы возьмете на себя очень большую ответственность. Постарайтесь не делать то, что не осилите. Поддержка друзей и любящих вас женщин, поддержка тех, кто готов идти с вами в ногу, будет очень ценной и важный, но опирайтесь на честных людей. Идите своим путем, при этом прислушайтесь и к тем, кто говорит неудобную правду.
Скорпион
Сентябрь для вас - месяц двойственный. В первую очередь это период, когда во многом будете следовать советам друзей. Советуйтесь с теми, кто обладает рациональным мышлением, ни в коем случае не идите на поводу эмоций, потому что таким образом можете разрушить очень важные вещи. В текущий период следите за здоровьем, помогайте семье. Только в коллективной работе, только в семье, только с людьми, которые ответственно относятся к делу и рационально подходит ко многим вопросам жизни, вы выстроите планы на будущее. Удачный период для обучения. Многие дела из прошлого состоятся в первой половине месяца. Во второй половине возьмете на себя новые дела, новую работу, социальную ответственность и станете заниматься программами, которые интересуют не только вас, но и других людей. Помощь окружающим в вашем лице будет очень важна. Будьте очень внимательны в середине месяца, потому что в этот период есть опасность у воды.
Стрелец
Сентябрь - период, когда во многом вы стараетесь получить реванш за события, которые волновали все лето. Это буквально попытка у начальства, вышестоящих отбить необходимые деньги, а также получить то, что важно для ваших работников. В большинстве ваши надежды не оправдаются, но начало месяца прекрасно тем, что к вам вернутся многие работники, люди из прошлого, те, кто вам помогал, и вместе вы будете продвигать свои дела вперед. Вторая половина месяца удачна для работы, для продумывания новых возможностей буквально по деталям, в чем помогут коллеги и начальство. Но самое главное для вас в этот период - дружба и любовь. Вместе с друзьями построите планы на будущее, займетесь делами детей, их будущим. Вполне возможно, что вас ждет в сентябре успех в любви, в творчестве, в активной общественной деятельности, а также в умении повести за собой людей, которые вас любят, ценят и хорошо знают.
Козерог
В сентябре вы будете заниматься делами семьи, близких людей, поставите перед собой новые цели, которые исходят из прежних, но в то же время это период, когда не стоит играть в азартные игры, не стоит менять друзей и любимых. Будьте верны и внимательны с теми, кто с вами уже давно. Это период, когда вдали от дома придет успех, появится возможность получить новые знания, пригодится прежний опыт. Практическая деятельность принесет значительный успех в материальных делах. Хорошее время для познания и продвижения своих и чужих идей. Вы встретитесь с наставниками - эти люди во многом поддержат вас.
Водолей
Вам хочется лететь вперед и заниматься собой и личными делами, но в то же время возникнет необходимость заниматься бытом, детьми, ремонтом участком. Внимательно распределяйте деньги. Это период, когда во многом помогут близкие люди, родственники. Пригодятся прежние знания и опыт, то, чему вы научились когда-то, теперь станет для вас важным и продвигающим. Вдали от дома намечается успех, люди издалека будут стимулировать к развитию и продвижению вперед. Следите за тем, что происходит вокруг и идите навстречу знаниям, получайте новый опыт. Дороги сыграют большую роль в этом месяце.
Рыбы
Сентябрь - период, когда в первую очередь много времени внимания и забот посвятите семье, людям, которые важны в вашей жизни. Будете помогать другим людям. Забота, благотворительность, а также помощь в общественных делах - это занятие, которое займут практически весь месяц. В то же время этот период удачен для творчества, обучения, преподавания. В сентябре вернутся старые друзья, прежние проекты, многие из которых принесут успех. В первую неделю месяца возникнут поездки, волнующие вас и ваших знакомых. То, чем вы занимаетесь в этом месяце, принесет финансовый успех, но расходов на необходимое будет тоже немало. В конце месяца обратите внимание на свое творчество, здоровье, поддержите любимых. В середине сентября - период, когда нужно проявить внимание к семейным делам. Ни в коем случае не тяните одеяло на себя. Сентябрь также интересен для интеллектуальной работы в группе, торговых дел, торговых путей и путешествий, которые могут принести новые интересные знакомства. В этом месяце важно не ссориться с любимыми. Помните, что есть вечные ценности, и они важнее всего.