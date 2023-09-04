Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября: доброта спасет не только мир, но и каждого!

Овен

Сейчас Овнам лучше исключить из рациона жирную пищу и горячительные напитки, чтобы сила Венеры была более ощутимой. Не стоит также переутомляться. Можно посвятить себя поиску новых друзей, новых интересов, пишет RUS TVNET. Необходимо общаться с людьми, быть открытыми и добрыми. Смена обстановки тоже пойдет на пользу, так что можно на время уехать из города, заняться поисками новой работы.

Телец

Это будет прекрасная неделя для романтики, поиска второй половинки. Любовь подарит Тельцам удачу и в работе. Что до рабочих дел, то их можно и нужно будет завершать сейчас, не откладывая на потом. Важно все делать так, словно это последний шанс. Конечно, это не так, но боевой настрой очень важен в такие периоды, чтобы добиться максимального успеха и избавиться от неурядиц, выйдя победителями.

Близнецы

Удача в работе для Близнецов зачастую важнее всего на свете. Это нормально, но сейчас им нужно немного попридержать свои амбиции. Можно цепляться за возможности и работать больше обычного, но лучше не тратить на это все свои ресурсы. В эти семь дней Близнецам понадобится дисциплина. Только она позволит выстоять против врагов и проблем. Астрологи отмечают высокую вероятность того, что между любовной сферой и делами возникнет конфликт.

Рак