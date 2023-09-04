«Это уже не первый раз!» В Мустамяэ неизвестный украл сушившееся во дворе белье

«Выходишь днем на улицу, чтобы занести высушенное утром белье в комнату, а потом стоишь перед веревками и думаешь, приносила ли я белье сюда сушиться, или нет, да и в чем вообще дело...» - пишет жительница Мустамяэ в социальных сетях. «Все-таки приносила, но кому-то эти вещи были нужнее, и он забрал их раньше меня».

Таллиннка весьма возмущена, и не знает, как реагировать. «Я даже не знаю, как на это сердиться. Так что будьте счастливы! Наверное, мне придется начать пользоваться сушилкой».

Жительница Таллинна рассказала Elu24, что это уже не первый случай, когда чье-то белье ходит между многоквартирными домами в Мустамяэ. «Маму предупредили на прошлой неделе, но я надеялась, что мое белье никому не понадобится».