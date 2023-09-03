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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Такого бардака давно не было»: после концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос

Apollo.lv Limon.ee
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После концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос
После концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос Фото: Ekrānuzņēmums no video/Marta Kotello/'X"

В субботу, 2 сентября, в Риге состоялся концерт популярного белорусского певца Макса Коржа. Как ожидалось, мероприятие собрало большую толпу поклонников артиста. Как выяснилось позднее, фанаты продолжили развлекаться и за пределами концерта, пишет RUS TVNET.

На платформе Х (ранее Twitter) жители активно делились тем, что видели во время и после концерта.

Так, посетители концерта хаотично парковали свои автомобили.

«Сегодня в Гризинькалнсе у Рижской муниципальной полиции есть возможность хорошо пополнить городской бюджет. А в целом большие проблемы с организацией массовых мероприятий».

На улицах города фанаты громко пели песни Коржа. Фанаты в группах ходили по улицам Риги, в том числе и по проезжей части, и громко себя вели.

Коржа часто называют «белорусским Эминемом» и «голосом поколения». Он также является единственным белорусским исполнителем, которому удалось собрать у себя на родине полный стадион «Динамо Минск» (35 тысяч человек) - самую крупную площадку в Беларуси.

Концерты Коржа обычно очень грандиозны - их часто называют целыми шоу, а не обычными выступлениями.

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