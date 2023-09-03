ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Такого бардака давно не было»: после концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос

На платформе Х (ранее Twitter) жители активно делились тем, что видели во время и после концерта.

Так, посетители концерта хаотично парковали свои автомобили.

«Сегодня в Гризинькалнсе у Рижской муниципальной полиции есть возможность хорошо пополнить городской бюджет. А в целом большие проблемы с организацией массовых мероприятий».

Šodien Grīziņkalnā @RigasPP ir iespēja labi papildināt pilsētas budžetu



Bet kopumā lielas problēmas ar masu pasākumu organizāciju



📷: FB pic.twitter.com/WgVhPy4AL1 — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 2, 2023

На улицах города фанаты громко пели песни Коржа. Фанаты в группах ходили по улицам Риги, в том числе и по проезжей части, и громко себя вели.

Коржа часто называют «белорусским Эминемом» и «голосом поколения». Он также является единственным белорусским исполнителем, которому удалось собрать у себя на родине полный стадион «Динамо Минск» (35 тысяч человек) - самую крупную площадку в Беларуси.