СМОТРИ ⟩ Сильвия Ильвес получила уникальный подарок на день рождения: «Мои лучшие годы...»

«Я думаю, что это одна из самых красивых картин, созданная тобой!» - поблагодарила виолончелистка Сильвия Ильвес своего близкого друга Марта Сандера.

В свой день рождения Сильвия призналась, что у многих, кто с ней не знаком, но читает прессу, сложилось искаженное мнение о ней. «Мои лучшие годы еще впереди!» - призналась она в свой день рождения.

«Я очень ценю тебя как друга, как артиста, как художника, как музыканта! Спасибо тебе огромное! Картину мне подарили на день рождения мои дорогие друзья из киноклуба!» - пояснила она.

Ильвес рассказала, что 31-й год ее жизни начался мощно. «Я до сих пор не успела поблагодарить всех за поздравления! Ведь вас, дорогие мои, тысячи...» - сказала виолончелистка, добавив, что ей очень приятно, что о ней помнят.

«Вот это да!... 31 августа доказало, что самое лучшее в жизни еще впереди!» - радостно воскликнула она.