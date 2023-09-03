Слишком рисковано: шесть вещей, которые никогда не следует носить в самолете

Эксперты определили шесть предметов гардероба, которые никогда не следует носить, отправляясь в путешествие на самолете, какими бы удобными они не казались на первый взгляд.

Как пишет The Sun, некоторые виды одежды даже могут подвергнуть путешественников риску.

Шесть вещей, которые никогда не следует носить в самолете

Шорты. Как пояснил пользователь TikTok Томми Чимато, избегать брюк, заканчивающихся выше колена, необходимо потому, что кресла в самолетах не чистятся регулярно.

«Никогда не знаешь, насколько здесь будет чисто, поэтому, если у вас есть штаны, на вас будет меньше микробов», – отметил он.

Обтягивающая одежда. Стюардесса Андреа Фишбах предупреждает, что все, что слишком плотно прилегает к коже, может вызвать спазмы, отеки и боль в дальнейшем.

«Очень важно иметь возможность немного подвигаться в кресле – я знаю, это очень сложно – и поддерживать кровообращение... Вздутие живота – серьезная проблема даже для бортпроводников, поэтому наденьте на талию что-нибудь удобное, например, на резинке», – поделилась советом она.

Высокие каблуки. Андреа также не советует носить высокие каблуки при авиаперелетах, главным образом, из соображений безопасности, а также из соображений практичности при пересадках в аэропортах.

«Если будет эвакуация и потребуется воспользоваться надувными горками, вам придется снять высокие каблуки, так как они могут их проколоть», – пояснила бортпроводница.