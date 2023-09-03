Страшно: акула прокусила надувную лодку

Кэрс и ее товарищи отправились на лодке, чтобы понаблюдать за так называемым бегом сардин, когда вся рыба мигрирует на юг, а за ними плывут голодные хищники, в том числе акулы.

Эмили сказала: «Во время охоты на сардин можно увидеть так много диких животных, в частности китов, дельфинов, пингвинов, акул и морских черепах. Однако на этот раз акула подошла слишком близко. Она сдула нашу лодку, и мы все немного беспокоились, что вся лодка утонет, но, к счастью, сдулась лишь небольшая часть, и мы смогли вернуться к берегу. Нам пришлось очень медленно возвращаться к берегу, чтобы лодка не утонула. Несмотря на тревожный момент, было странно наблюдать за хаосом побега сардин. Дельфины, киты и акулы окружали нас и питались приманкой, которая была под нашей лодкой. Было очень странно увидеть всю дикую природу поблизости».