СМОТРИ ⟩ «Что вы будете делать с таким количеством?» Житель Тарту собрал более 60 килограммов лисичек

В группах в социальных сетях, посвященных грибной тематике, можно найти фотографии великолепных грибных урожаев. Есть и те, кто проехал 340 километров и вернулся с внушительным уловом грибов.

А вот Вейксу из Тарту посчастливилось собрать впечатляющий урожай грибов в лесу всего в 70 километрах от дома.

«Мы провели в лесу в общей сложности восемь часов и набрали около 60 килограммов лисичек и около 10 килограммов боровиков», - написал Вейкс в группе Seenehuvilised. Он добавил редакции, что это количество он собрал вместе с своим отцом.

Житель Тарту также показал впечатляющие фотографии огромного грибного урожая, поскольку добыча настолько велика, что для транспортировки урожая вместо ведер использовали пластиковые ящики.

В комментариях некоторые интересуются, что житель Тарту будет делать с таким большим количеством грибов.

«У меня искренний вопрос - что вы будете делать с таким количеством? Для меня лисички вкусны только тогда, когда их немного. Но 60 килограммов перезрелых грибов... на продажу?» - спрашивает один любитель грибов. Другой добавляет:«Идите в лес!»

Житель Тарту подтвердил редакции, что продал большую часть грибов. «Что-то просто отдам», - поясняет он.