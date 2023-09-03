Фотографии корзин и багажников, наполненных грибами, широко распространяются в социальных сетях. «В общей сложности мы провели в лесу восемь часов и собрали 60 килограммов грибов», - рассказывает житель Тарту, который также делится фотографиями своего большого грибного улова, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ «Что вы будете делать с таким количеством?» Житель Тарту собрал более 60 килограммов лисичек
В группах в социальных сетях, посвященных грибной тематике, можно найти фотографии великолепных грибных урожаев. Есть и те, кто проехал 340 километров и вернулся с внушительным уловом грибов.
А вот Вейксу из Тарту посчастливилось собрать впечатляющий урожай грибов в лесу всего в 70 километрах от дома.
«Мы провели в лесу в общей сложности восемь часов и набрали около 60 килограммов лисичек и около 10 килограммов боровиков», - написал Вейкс в группе Seenehuvilised. Он добавил редакции, что это количество он собрал вместе с своим отцом.
Житель Тарту также показал впечатляющие фотографии огромного грибного урожая, поскольку добыча настолько велика, что для транспортировки урожая вместо ведер использовали пластиковые ящики.
В комментариях некоторые интересуются, что житель Тарту будет делать с таким большим количеством грибов.
«У меня искренний вопрос - что вы будете делать с таким количеством? Для меня лисички вкусны только тогда, когда их немного. Но 60 килограммов перезрелых грибов... на продажу?» - спрашивает один любитель грибов. Другой добавляет:«Идите в лес!»
Житель Тарту подтвердил редакции, что продал большую часть грибов. «Что-то просто отдам», - поясняет он.