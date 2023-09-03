«Поздравляю себя с 57-летием»: Сальма Хайек в свой день рождения показала фигуру в бикини

«Я так счастлива, что жива, и так глубоко благодарна за все благословения! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая поддерживает меня, моя вдохновляющая команда, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. Поздравляю себя с 57-летием», – написала актриса.