Организаторы фестиваля независимого искусства Burning Man, который с 31 августа стартовал в Неваде (США), отменили все мероприятия, а территорию закрыли для въезда или выезда из-за проливных дождей. Об этом сообщается на странице организаторов фестиваля в социальной сети X (Twitter), пишет Гордон.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Призывают беречь запасы воды и еды: участники Burning Man в США из-за дождей не могут покинуть территорию фестиваля
Они призвали посетителей фестиваля, которые находятся на его территории, беречь запасы еды и воды.
«Въезд и выезд приостановлен до дальнейшего уведомления. Вождение запрещено, за исключением машин скорой помощи. Если вы находитесь в BRC, сохраняйте еду, воду и топливо и укрывайтесь в теплом и безопасном месте», – говорится в публикации.
«Доступ в город закрыт до конца мероприятия, и вас развернут», – предупредили организаторы.
Они также попросили участников помогать друг другу и готовиться к затяжному дождю.
«Помогите друг другу оставаться в безопасности. Будьте готовы к неблагоприятным погодным условиям, которые продолжатся всю ночь и до субботы», – отмечается в объявлении.
Посетители фестиваля снимают происходящее на видео и публикуют их в Сети. Из-за проливных дождей пустыня превратилась в болото.
Tens of thousands of people are stuck at Burning Man after Friday’s rainstorm. Bay Area resident @CirqueDuClee shared her experience navigating the muddy playa and more @KPIXtv 11 pm #BurningMan2023 pic.twitter.com/imcVOH0qpb— Betty Yu (@bett_yu) September 3, 2023
«Пришло время лепить скульптуры из глины», – шутят посетители фестиваля в Instagram.
Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в США. Организаторы называют фестиваль экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения. В течение недели в рамках фестиваля инсталлируются произведения современного искусства. Некоторые из них сжигаются творцами до окончания Burning Man.
В 2023 году первой на мероприятии сожгли украинскую скульптуру, которая в процессе превратилась в птицу Феникс.