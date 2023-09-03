ФОТО И ВИДЕО ⟩ Призывают беречь запасы воды и еды: участники Burning Man в США из-за дождей не могут покинуть территорию фестиваля

Они призвали посетителей фестиваля, которые находятся на его территории, беречь запасы еды и воды.

Пустыня Блэк Рок во время фестиваля Burning Man. Фото: PAUL REDER

«Въезд и выезд приостановлен до дальнейшего уведомления. Вождение запрещено, за исключением машин скорой помощи. Если вы находитесь в BRC, сохраняйте еду, воду и топливо и укрывайтесь в теплом и безопасном месте», – говорится в публикации.

Пустыня Блэк Рок во время фестиваля Burning Man. Фото: PAUL REDER

«Доступ в город закрыт до конца мероприятия, и вас развернут», – предупредили организаторы.

Они также попросили участников помогать друг другу и готовиться к затяжному дождю.

«Помогите друг другу оставаться в безопасности. Будьте готовы к неблагоприятным погодным условиям, которые продолжатся всю ночь и до субботы», – отмечается в объявлении.

Посетители фестиваля снимают происходящее на видео и публикуют их в Сети. Из-за проливных дождей пустыня превратилась в болото.

Tens of thousands of people are stuck at Burning Man after Friday’s rainstorm. Bay Area resident @CirqueDuClee shared her experience navigating the muddy playa and more @KPIXtv 11 pm #BurningMan2023 pic.twitter.com/imcVOH0qpb — Betty Yu (@bett_yu) September 3, 2023

«Пришло время лепить скульптуры из глины», – шутят посетители фестиваля в Instagram.

Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в США. Организаторы называют фестиваль экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения. В течение недели в рамках фестиваля инсталлируются произведения современного искусства. Некоторые из них сжигаются творцами до окончания Burning Man.

Город фестиваля Burning Man. Фото: Postimees