Сестра Селин Дион рассказала о состоянии тяжелобольной певицы: «Мы молимся о чуде»

Звезде поставили неутешительный диагноз - синдром мышечной скованности. Этим тяжелым неврологическим заболеванием сталкивается всего один человек на миллион.

Подробностями о жизни певицы во время болезни поделилась ее сестра Клодетт Дион. Она рассказала канадскому Hello!, что из-за заболевания Селин испытывает постоянные спазмы в мышцах. К сожалению, сейчас не существует лекарства, которое могло бы полностью вылечить певицы от болезни.

Несмотря на это, Дион не теряет надежды на то, что ей все же удастся вылечиться и продолжить свою певческую карьеру.

«Она делает все, чтобы выздороветь. Она - сильная женщина. Это болезнь, о которой мы так мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, бывает такое, когда просыпаешься посреди ночи через судороги в ноге или руке? Происходит что-то похожее, только у нее такие судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Молимся о чуде. Мы скрещиваем пальцы, чтобы исследователи нашли лекарство от этой ужасной болезни», — поделилась сестра Дион.