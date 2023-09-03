ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несмотря на дождь: смотри, кто пришел на стадионный концерт NOËP

NOËP, только что выпустивший новый альбом Move Your Feet, дал 2 сентрября на A. Le Coq Arena крупнейший за последние тридцать лет концерт в Эстонии.

Первоначально концерт был запланирован на август, но из-за футбольного матча он был перенесен на сентябрь. «По независящим от нас причинам мы вынуждены перенести концерт на 2 сентября», - сказал тогда Андрес Кыппер, он же NOËP.