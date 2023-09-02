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Астролог Ольга Кирну предупреждает жителей Эстонии: опасный период начнется с 8 сентября

Limon.ee
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Ольга Кирну
Ольга Кирну Фото: Из личного архива

Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. 

Астролог предупреждает, что в пятницу, 8 сентября, начинается самый конфликтный месяц 2023 года - месяц Металлического Петуха. Почему? В каждом году есть животное, которое правит энергиями года. В прошлом году это был Тигр, в этом году Кролик, в следующем будет Дракон. И в китайской астрологии есть такое понятие как столкновение, когда энергии двух недружелюбных по отношению друг к другу животных сталкиваются и несут определенные события в жизни людей. Тигр не дружит с Обезьяной, поэтому в прошлом году мы с волнением ждали наступления августа, в этом году это как раз наступающий месяц Петуха, а в следующем году мы будем переживать за октябрь 2024.

В Петухе «живет» сильная энергия Металла, а значит влияние характеристик этого элемента мы почувствуем на себе. Многие уже прочувствовали влияние Металла в августе, у нас еще продолжается месяц Металлической Обезьяны.

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