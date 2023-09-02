В возрасте 28 лет умерла любимая сестра Рианны

Любимая двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн умерла в возрасте 28 лет. Это случилось всего через несколько дней после родов певицы. Прощание с родственницей звезды прошло 28 августа на Барбадосе. Во время траурной церемонии звучала композиция Рианны Lift Me Up.

«Нелла была особенной. Дерзкой и храброй. Мы так любили друг друга», - произнесла речь приемная мать Танеллы Джули-Энн Брайан. Причина смерти молодой женщины неизвестна. Скорее всего она умерла из-за тяжелой болезни, так как недавно была сделана томограмма, показавшая неутешительные прогнозы.

К слову, шесть лет назад был застрелен брат Танеллы - Тейвон, а ее сестра-близнец скончалась 14 -летнем возрасте. Танелла была любимицей Рианны - они всегда были вместе.