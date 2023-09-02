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Глоба рассказала, кому стоит приготовиться к скандальному увольнению

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Людей, которые родились под знаком зодиака Рыбы, в ближайшее время могут поджидать неожиданные неприятности на работе, рассказала Тамара Глоба на своем Телеграм-канале.

По словам известного астролога, Рыбам ни в коем случае нельзя в сентябре спорить с начальством и как-либо недорабатывать. В противном случае они могут попасть под горячую руку руководства и лишиться своего места.

Глоба, однако, отмечает, что долго острая ситуация не продлится. В середине осени Рыбы смогут расслабиться и быть уверенными, что свою работу они не потеряют.

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