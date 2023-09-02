ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ПРИМЕР ДВУЛИЧИЯ ⟩ Видео с цитатами Каллас о бизнесе с Россией бьет рекорды просмотров в Сети

Скандал, разгоревшийся вокруг Каи Каллас и ее мужа, напоминает поговорку древних римлян: то, что разрешено Юпитеру, не разрешено быку, то есть что разрешено человеку, стоящему выше, не разрешено каждому.

Недавно стало известно, что логистическая компания Stark Logistics, частично оформленная на имя мужа Каи Каллас Арво Халлика, осуществляла контрактные поставки в Россию для эстонской компании Metaprint. Этот факт, шокировавший общественность, заставил многих усомниться в правдивости заявлений Каллас, пишет Elu24.

Кая Каллас с мужем. Фото: Marko Saarm

С самого начала войны Кая Каллас была самым откровенным противником бизнеса в России. «Наши компании не должны работать в России, пока идет война», - неоднократно заявляла Каллас в местных и зарубежных СМИ. «Экономические санкции необходимы!» - тоже ее слова.

«На войне все черно-белое, и нужно четко выбрать одну из двух сторон. У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий, муниципалитетов есть этот моральный или этический компас», - сказала Каллас. «Самое простое - просто запретить транзит. Любой транзит с Россией исчезнет», - заявила Кая Каллас на пресс-конференции правительства 18 мая 2023 года.

«Необходимо отказаться от всех видов российского бизнеса и искать новые бизнес-модели», - четко обозначила свою позицию эстонский премьер-министр на пресс-конференции, состоявшейся 21 апреля 2022 года. Еще раньше, 7 декабря 2022 года, от Кая Каллас исходит следующее заявление: «Мы дали четкое указание, что не должно быть никакой деятельности с российскими компаниями».

Видео ниже, загруженное Тарго Пярнаметсом, дает обзор высказываний Кайи Каллас относительно России и разразившегося скандала:

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