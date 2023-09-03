ГОРОСКОП НА 3 СЕНТЯБРЯ ⟩ Каким будет воскресенье для разных знаков Зодиака

Лев

Львов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Велика вероятность резкого ухудшения самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний, не исключены и травмы. Общее снижение жизненного потенциала не скажется на вашем настроении, однако легкомыслие, присущее вам сегодня, может привести к неприятным последствиям.

Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы. Новое романтическое увлечение будет сильным и ярким, однако начавшиеся в этот день отношения принесут вам немало проблем.

Дева

Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.

На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.

Весы