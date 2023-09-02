Умер актер Алексей Янин: ему было 40 лет

Восемь лет назад артиста разбил инсульт, с последствиями которого он боролся до последних дней. В марте Янину исполнилось всего 40 лет.

В театре, где Алексей Янин играл, рассказали, что актер боролся с болезнью последние восемь лет, все это время театр и коллеги оказывали помощь артисту и его семье. Известно также, что после перенесенного инсульта артист находился в коме полтора года.

Алексей Янин снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и многих других.