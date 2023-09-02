Гороскоп на 2 cентября для всех знаков Зодиака

Зато к личным проблемам вы подходите куда более ответственно, а потому результат не заставит себя ждать. Сегодня у Весов появляется шанс не просто наладить отношения с любимым человеком, но и помириться после серьезной ссоры, восстановить связь после разрыва. Члены семьи относятся к вам с пониманием и не дают поводов для жалоб.

Скорпион

У Скорпионов есть возможность преуспеть в профессиональных делах, доказать свое превосходство над конкурентами и значительно увеличить доходы. Единственная проблема состоит в том, что для сотрудничества день не подходит категорически - исключением является лишь семейный бизнес. Если вы не ведете общих дел с родственниками, настройтесь на то, что и проблемы решать, и планы воплощать в жизнь придется самостоятельно.

Отношения между влюбленными входят в непростую фазу: день связан с борьбой за лидерство, пересмотром приоритетов. Трудность состоит в том, что сегодня вам будет очень трудно правильно оценить последствия своих поступков - ошибки «всплывут» позже, когда их уже нельзя будет исправить.

Стрелец

Стрельцы, вопреки обыкновению, медлительны и чересчур осторожны. Почти невозможно узнать представителей этого огненного знака в тех людях, которые сегодня склонны раздумывать над каждым шагом, часами взвешивать «за» и «против», откладывать принятие мало-мальски ответственных решений. Все дело в снижении жизненного тонуса; вам пошли бы на пользу отдых на природе или увеселительная поездка.