ФОТО, ВИДЕО ⟩ Знаменитый американский рэпер во время концерта разбил голову поклонницы

Неприятный инцидент произошел во время выступления артиста в рамках тура The Final Lap 2023. 50 Cent вышел на сцену вместе со своим коллегой YG, с которым должен был исполнить один из треков. Однако выступление закончилось травмой одной из зрительниц.

По словам очевидцев, рэпер разозлился из-за неисправности микрофонов и швырнул один из них прямо в толпу. Жертвой попадания стала ведущая радиостанции Power 106 Бриан Монгейн. Микрофон попал девушке в голову и в кровь рассек ей лоб, а также повредил руку.

Сразу с концерта пострадавшую забрали в больницу, а после чего она написала заявление на музыканта в полицию. Брайан уверена, что 50 Cent намеренно попал в нее микрофоном, ведь перед тем, как бросить его в толпу, он посмотрел прямо на нее.