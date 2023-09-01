Реконструированная улица Вана-Каламая будет открыта трехдневным фестивалем с 1 по 3 сентября. В программе музыкальные и театральные представления, игры, барахолка, экскурсии и тренировки, пишет Elu24.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как отпраздновали открытие реконструированой за 10 миллионов евро улицы Вана-Каламая!
Фестиваль начнется 1 сентября в 17 часов с шествия под аккомпанемент Духового оркестра Таллиннского пожарного общества. В программе трехдневного фестиваля выступления Анне Вески, Геттер Яани, INGER duo, Laura, Suured Tüdrukud и других эстонских артистов. Богатую программу предлагают как музей Каламая, так и библиотека. Также запланированы выступления уличных артистов, детские представления театра Teoteater, можно будет принять участие в различных тренировках по танцам и йоге, а в воскресенье будет открыт блошиный рынок. Об угощениях позаботятся местные кафе.