Ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью

После долгой недели, когда нужно просыпаться на рассвете, чтобы успеть на работу вовремя, единственное, что хочется, - это подольше поспать в выходной. Но как бы приятно это ни было, несколько дополнительных часов сна в субботу и воскресенье на самом деле не лучшая привычка для вашего здоровья. Согласно новому исследованию, это может нанести ущерб здоровью кишечного микробиома. Об этом пишет Real Simple.

Исследование Королевского колледжа Лондона, опубликованное в Европейском журнале питания, обнаружило связь между нерегулярным графиком сна и негативными последствиями для здоровья кишечника. Даже небольшое изменение режима сна, такое как раннее пробуждение по будильнику в будние дни и естественное позднее пробуждение в выходные дни, может повлиять на биологические ритмы и обмен веществ - и потенциально даже негативно изменить виды кишечных бактерий.

После долгой недели, единственное, что хочется, - это подольше поспать в выходной. Фото: fizkes/Shutterstock

В исследовании, в котором приняли участие почти 1000 взрослых, сравнивались бактерии в крови, стуле и кишечнике участников, соблюдавшие регулярный график сна (то есть они ложились спать и просыпались в одно и то же время каждый день недели) и тех, кто этого не делал.

«Исследователи обнаружили, что всего лишь 90-минутная разница во времени сна - промежуточной точки между временем засыпания и временем пробуждения - связана с различиями в составе кишечного микробиома», - сообщил Королевский колледж Лондона об исследовании.