Ученые обнаружили, что долгий сон на выходных вредит вашему здоровью

Исследования показывают, что длительный сон на выходных может нанести вред здоровью кишечника. Регулярный график сна и бодрствования может стать еще одним ключом к улучшению здоровья, пишет Фокус.
После долгой недели, когда нужно просыпаться на рассвете, чтобы успеть на работу вовремя, единственное, что хочется, - это подольше поспать в выходной. Но как бы приятно это ни было, несколько дополнительных часов сна в субботу и воскресенье на самом деле не лучшая привычка для вашего здоровья. Согласно новому исследованию, это может нанести ущерб здоровью кишечного микробиома. Об этом пишет Real Simple.
Исследование Королевского колледжа Лондона, опубликованное в Европейском журнале питания, обнаружило связь между нерегулярным графиком сна и негативными последствиями для здоровья кишечника. Даже небольшое изменение режима сна, такое как раннее пробуждение по будильнику в будние дни и естественное позднее пробуждение в выходные дни, может повлиять на биологические ритмы и обмен веществ - и потенциально даже негативно изменить виды кишечных бактерий.
В исследовании, в котором приняли участие почти 1000 взрослых, сравнивались бактерии в крови, стуле и кишечнике участников, соблюдавшие регулярный график сна (то есть они ложились спать и просыпались в одно и то же время каждый день недели) и тех, кто этого не делал.
«Исследователи обнаружили, что всего лишь 90-минутная разница во времени сна - промежуточной точки между временем засыпания и временем пробуждения - связана с различиями в составе кишечного микробиома», - сообщил Королевский колледж Лондона об исследовании.
«Мы знаем, что серьезные нарушения сна, такие как посменная работа, могут оказать глубокое влияние на ваше здоровье. Это первое исследование, которое показывает, что даже небольшие различия в режиме сна в течение недели, по-видимому, связаны с различиями в видах кишечных бактерий», - говорит старший автор исследования Венди Холл.
Исследование показало, что социальная смена часовых поясов (сдвиги в наших личных циркадных ритмах, когда график сна колеблется между рабочими и выходными днями) привело к питанию, менее благоприятному для кишечника, например, к большему количеству сладких напитков и меньшему количеству фруктов и овощей, что может существенно повлиять на микробиом. Фактически, многие из маркеров у этих социально отстающих от смены часовых поясов участников были маркерами негативных последствий для здоровья, таких как воспаление, метаболическое здоровье и сердечно-сосудистые заболевания.
«Некоторые из этих взаимосвязей были связаны с различиями в питании, но наши данные также указывают на то, что могут быть задействованы и другие, пока неизвестные факторы», - сказал Холл. «Нам нужны интервенционные испытания, чтобы выяснить, может ли улучшение постоянства времени сна привести к полезным изменениям в микробиоме кишечника и связанным с этим последствиям для здоровья».
Итак, что это значит для обычного человека? Ради внутренних биологических часов и здоровья кишечных бактерий старайтесь просыпаться в одно и то же время каждый день недели или, по крайней мере, не слишком сильно меняйте свой распорядок дня. Чем регулярнее время вашего пробуждения, тем лучше ваше тело будет уставать и засыпать в одно и то же время каждую ночь. Соблюдайте постоянный режим сна, поддерживайте благоприятную среду для сна: удобную, очень темную и прохладную и не пейте кофе во второй половине дня, чтобы лучше спать.