Глава топливно-энергетической компании Olerex Пирет Миллер опубликовала на всеобщее обозрение фотографию сотрудницы, пристыдив ее за неподобающее поведение. Проступок действительно был совершен, однако содержание поста и тот факт, что его увидели все 900 с лишним сотрудников компании, вызвали беспокойство, сообщает Naine.

В среду глава топливно-энергетической компании Olerex Пирет Миллер опубликовала во внутренней сети компании сообщение, которое было видно всем 882 сотрудникам. Это была фотография с АЗС Вяо, на которой продавец, сидя на прилавке, нарушал правила работника по обслуживанию клиентов.