Глава топливно-энергетической компании Olerex Пирет Миллер опубликовала на всеобщее обозрение фотографию сотрудницы, пристыдив ее за неподобающее поведение. Проступок действительно был совершен, однако содержание поста и тот факт, что его увидели все 900 с лишним сотрудников компании, вызвали беспокойство, сообщает Naine

В среду глава топливно-энергетической компании Olerex Пирет Миллер опубликовала во внутренней сети компании сообщение, которое было видно всем 882 сотрудникам. Это была фотография с АЗС Вяо, на которой продавец, сидя на прилавке, нарушал правила работника по обслуживанию клиентов.

Глава топливной компании посчитала проступок настолько серьезным, что опубликовала фотографию, имя сотрудника и спросила, как его следует наказать за такую провинность: «Такой человек работает в нашем коллективе на АЗС Вяо. Достаточно одной капли дегтя, чтобы испортить всю банку меда. Жду ваших предложений по поводу наказания за такой поступок и отношение к работе».

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