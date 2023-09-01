ПРИВЕТ, ШКОЛА! ⟩ Эстонские звезды делятся эмоциями и фото случаю Дня знаний

В День знаний социальные сети наполнены как теплыми воспоминаниями, так и фотографиями детей, приступивших к учебе, пишет Elu24.
Музыкант Пауль Нейтсов поделился в Instagram милой фотографией со своей дочерью, которая переходит в третий класс Тартуского католического образовательного центра.
Депутат Европарламента Урмас Паэт поделился в Instagram своим школьным ретроснимком.
«Лето закончилось, нового замечательного учебного года нам, малыши», - говорит светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, которая возвращается на учебу. «Я знаю, что где-то есть грань между частной жизнью, общественным интересом и обычным любопытством. Где-то есть грань, за которой заканчивается критика и начинается психическое насилие. Где-то есть деловая этика и нарушение закона. Я хочу выяснить, где эта грань проходит с юридической точки зрения», - сказала Хунт, сообщив, что приступит к учебе осенью.
Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре также делятся милым снимком с детьми.
Певица Сюнне Валтри опубликовала милую фотографию со своей дочерью Сандрийн, которая начнет учиться в 12-м классе. «Прекрасного последнего года в школе, малышка», - пожелала гордая мать.
Спортсменка Эгле Наби также поздравляет всех с Днем знаний. «Сентябрь для разных людей означает разные вещи. Кто начинает учиться сам, кто отправляет учиться других, кто страдает из-за окончания лета, кто с нетерпением ждет нового сезона тренировок!» - пишет она в посте. «Я отправляю двоих детей в детский сад, одного - в шестой класс школы, а сама начинаю новый сезон тренировок».
Юри Ратас также пожелал всем счастливого Дня знаний и насыщенного нового учебного года. «1 сентября - это всегда особенный и памятный день, который несет с собой и праздничное настроение, и много нового. И сегодняшний праздник ничем не отличается от других», - пишет Ратас в посте, делясь фотографией своего первого дня в школе.
«Пусть вам и дальше нравится учиться и открывать для себя все, что может предложить учебный год», - желает он.