ПРИВЕТ, ШКОЛА! ⟩ Эстонские звезды делятся эмоциями и фото случаю Дня знаний

Музыкант Пауль Нейтсов поделился в Instagram милой фотографией со своей дочерью, которая переходит в третий класс Тартуского католического образовательного центра.

Депутат Европарламента Урмас Паэт поделился в Instagram своим школьным ретроснимком.

«Лето закончилось, нового замечательного учебного года нам, малыши», - говорит светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, которая возвращается на учебу. «Я знаю, что где-то есть грань между частной жизнью, общественным интересом и обычным любопытством. Где-то есть грань, за которой заканчивается критика и начинается психическое насилие. Где-то есть деловая этика и нарушение закона. Я хочу выяснить, где эта грань проходит с юридической точки зрения», - сказала Хунт, сообщив, что приступит к учебе осенью.

Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Kuvatõmmis Instagram story'st

Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре также делятся милым снимком с детьми.

Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре с детьми. Фото: Kuvatõmmis Instagramist/Aldo Järvsoo

Певица Сюнне Валтри опубликовала милую фотографию со своей дочерью Сандрийн, которая начнет учиться в 12-м классе. «Прекрасного последнего года в школе, малышка», - пожелала гордая мать.

Сюнне Валтри с дочерью. Фото: Kuvatõmmis Instagram story'st

Спортсменка Эгле Наби также поздравляет всех с Днем знаний. «Сентябрь для разных людей означает разные вещи. Кто начинает учиться сам, кто отправляет учиться других, кто страдает из-за окончания лета, кто с нетерпением ждет нового сезона тренировок!» - пишет она в посте. «Я отправляю двоих детей в детский сад, одного - в шестой класс школы, а сама начинаю новый сезон тренировок».

Юри Ратас также пожелал всем счастливого Дня знаний и насыщенного нового учебного года. «1 сентября - это всегда особенный и памятный день, который несет с собой и праздничное настроение, и много нового. И сегодняшний праздник ничем не отличается от других», - пишет Ратас в посте, делясь фотографией своего первого дня в школе.

«Пусть вам и дальше нравится учиться и открывать для себя все, что может предложить учебный год», - желает он.



