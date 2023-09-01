Побит рекорд самого дорогого сыра в мире: что теперь считать роскошью

Сыр удалось продать за 30 тысяч евро в рамках аукциона известному ресторатору Ивану Суаресу (владелец заведения El Llagar de Colloto в княжестве Астурия), сообщает Independent.

Речь идет о 2,2-килограммовой головке голубого сыра, которая завоевала награду лучшего сорта на 51-м ежегодном конкурсе Астурии. Сыр был изготовлен на местной семейной фабрике Los Puertos.

Бизнес принадлежит предпринимательнице Розе Вади. Как прокомментировал ее сын Гильермо Пендас, семья знала, что делает хороший сыр, однако добиться такого результата не просто.

По словам самой Розы, технологический процесс изготовления этого сорта сыра заключается в том, что его выдерживают не менее восьми месяцев в пещере на высоте 1400 метров при температуре семь градусов по Цельсию, чтобы у него были соответствующие вкусовые качества.

Как прокомментировал победитель «сырного лота» господин Суарес, пойти на столь дорогостоящее приобретение его вдохновила «страсть к земле», а также понимание тяжелой работы сыроваров.

СМИ отмечает, что обычно стоимость сыра сорта Cabrales торгуется в диапазоне от 35 до 40 евро за килограмм. Для приготовления сыра используется сырое коровье молоко или смесь коровьего, овечьего и козьего молока. Сыр созревает в пещерах национальном парке Пикос-де-Эуропа.