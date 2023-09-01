РЕПОРТАЖ С 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ В гимназии Ляэнемере эстонского языка не боятся: «Пусть чувствуют себя уверенно с первого класса!»

«Что будет самым сложным для тебя в новом учебном году?», - спрашиваем у первоклассника Олега, который стоит возле школы с гладиолусами наперевес. «Эстонский!» - отвечает он без раздумий.

«Но мы обязательно справимся!» - с улыбкой добавляет мама Олега. Бабушка тоже кивает, в это день она переполнена гордостью за внука, а на его первую школьную линейку специально прилетела из Дании. Смотрите видеорепортаж!

С раннего утра ученики и их родители собирались на праздничные линейки. Мы тоже решили не отставать и по традиции отправились 1 сентября в одну из столичных школ. В этом году выбор пал на таллиннскую гимназию Ляэнемере. Русский здесь - основной язык обучения, но уже много лет успешно действует программа раннего языкового погружения.

В День знаний во дворе гимназии Ляэнемере царила праздничная атмосфера, солнце как по заказу выглянуло из-за туч. 148 учеников в этом году впервые переступили порог школьного здания, всего же в гимназии 1400 учеников, и только 37 из них пришли в выпускной 12-й класс. Ровно в полдень сегодня здесь прозвучал первый звонок для первоклассников, а для учеников 12 классов начался обратный отсчет.