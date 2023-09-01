Своими надеждами и опасениями на пороге нового учебного года поделились и первоклассники одной из столичных школ, и их родители. А еще они честно рассказали, готовы ли к переходу на эстонский язык обучения и сколько стоило в этом году собрать ребенка в школу.
РЕПОРТАЖ С 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ В гимназии Ляэнемере эстонского языка не боятся: «Пусть чувствуют себя уверенно с первого класса!»
«Что будет самым сложным для тебя в новом учебном году?», - спрашиваем у первоклассника Олега, который стоит возле школы с гладиолусами наперевес. «Эстонский!» - отвечает он без раздумий.
«Но мы обязательно справимся!» - с улыбкой добавляет мама Олега. Бабушка тоже кивает, в это день она переполнена гордостью за внука, а на его первую школьную линейку специально прилетела из Дании. Смотрите видеорепортаж!
С раннего утра ученики и их родители собирались на праздничные линейки. Мы тоже решили не отставать и по традиции отправились 1 сентября в одну из столичных школ. В этом году выбор пал на таллиннскую гимназию Ляэнемере. Русский здесь - основной язык обучения, но уже много лет успешно действует программа раннего языкового погружения.
В День знаний во дворе гимназии Ляэнемере царила праздничная атмосфера, солнце как по заказу выглянуло из-за туч. 148 учеников в этом году впервые переступили порог школьного здания, всего же в гимназии 1400 учеников, и только 37 из них пришли в выпускной 12-й класс. Ровно в полдень сегодня здесь прозвучал первый звонок для первоклассников, а для учеников 12 классов начался обратный отсчет.
Директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов поделился на линейке радостной вестью: в этом году школа расширяется. Около основного здания гимназии строится новое, куда в будущем должны переехать начальные классы. «Положительный момент в том, что таким образом мы уходим от второй смены», - радостно объявил директор под дружные родительские аплодисменты.
Конечно, изменения в системе образования, которые планируются в ближайшее время, несомненно, волнуют и детей, и родителей, и учителей, но все же тревоги нет: каждый, к кому мы обратились на линейке в этот праздничный день, считает, что переход на эстонский язык важен и необходим. Многие подготовились к нему уже заранее, и дети с детсадовского возраста усиленно учат язык. Конечно, кому-то язык дается не так легко, как бы этого хотелось, но родители оптимизма не теряют и готовы нанимать для своих детей репетиторов. Педагоги начального звена полны сил.
«Я желаю своим ученикам, чтобы они чувствовали себя уверенно в эстонском языке с первого класса», - говорит учитель первоклашек Ольга Григорьевна.
Редакции Limon.ee и Rus.Postimees поздравляют учеников, родителей и учителей с началом нового учебного года и желают всем причастным, чтобы процесс просвещения протекал с удовольствием и интересом!