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«Каждый закат учит меня жить здесь и сейчас»: Лобода в ультра-мини станцевала под свою новую песню

Limon.ee
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Светлана Лобода на концерте в Таллинне
Светлана Лобода на концерте в Таллинне Фото: Tairo Lutter

Певица Светлана Лобода разместила видео в соцсети, для которого позировала в полный рост на берегу водоема, пишет Гордон.

Певица не указала локацию. Она станцевала под свой трек Spogady.

Loboda предстала в платье ультра мини.

«Каждый закат учит меня жить здесь и сейчас. Он исчезает так быстро, как появляется. Остаются только... spogady», – написала она.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после начала войны, Лобода впервые публично осудила военные действия, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Лобода заявила, что выделит 1 миллион гривен на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 миллион гривен.

Артистка проживает в Латвии и гастролирует по разным странам.

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