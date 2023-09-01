«Каждый закат учит меня жить здесь и сейчас»: Лобода в ультра-мини станцевала под свою новую песню

Певица не указала локацию. Она станцевала под свой трек Spogady.

Loboda предстала в платье ультра мини.

«Каждый закат учит меня жить здесь и сейчас. Он исчезает так быстро, как появляется. Остаются только... spogady», – написала она.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после начала войны, Лобода впервые публично осудила военные действия, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Лобода заявила, что выделит 1 миллион гривен на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 миллион гривен.