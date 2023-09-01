«Русский – самый сложный»: Энрике Иглесиас признался, какие языки учат его с Анной Курниковой дети

Периодически в СМИ пишут о том, Энрике Иглесиас и Анна Курникова то расходятся, то мирятся. Слухи подогревает и сам певец, который слишком темпераментно ведет себя с поклонницами. Все помнят страстный поцелуй Энрике с одной из его фанаток, девушка буквально повисла на шее у своего кумира. А Иглесиас был не прочь приобнять эффектную красотку, пишет Телепрограмма.