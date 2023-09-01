«Русский – самый сложный»: Энрике Иглесиас признался, какие языки учат его с Анной Курниковой дети

Периодически в СМИ пишут о том, Энрике Иглесиас и Анна Курникова то расходятся, то мирятся. Слухи подогревает и сам певец, который слишком темпераментно ведет себя с поклонницами. Все помнят страстный поцелуй Энрике с одной из его фанаток, девушка буквально повисла на шее у своего кумира. А Иглесиас был не прочь приобнять эффектную красотку, пишет Телепрограмма.
Как на это смотрит Анна Курникова - неизвестно. Пока прославленная теннисистка дома занимается воспитанием троих детей, ее возлюбленный активно общается с поклонницами на пресс-подходах.
При этом, говоря о детях, Энрике Иглесиас ведет себя как образцовый муж и отец. Певец дал понять, что вместе с близнецами Николасом и Люси, а также дочкой Машей учит русский язык.
«Дома мы говорим на смеси трех языков - испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна - отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», - говорит Энрике Иглесиас.