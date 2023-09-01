Анна Седокова показала повзрослевшую дочь и назвала плюс раннего материнства

Бывшая рыженькая из ВИА Гры хоть и стала на путь осознанности, который подразумевает отказ от алкоголя и вредной пищи, в походах в роскошные заведения себе не отказывает. Ну а почему нет, если и на безалкогольных тусовках бывает весело? Тем более с компанией, как у Анны Седоковой, - в лице повзрослевшей дочери Алины.
В Instagram певица опубликовала несколько кадров со старшим ребенком и призналась, что походы по взрослым местам со взрослыми детьми - один из главных плюсов раннего материнства (напомним, что Седокова родила Алину в 21 год).
А Алина, видимо, выиграла в генетической лотерее. На свежих снимках в личном блоге Седоковой их можно принять если не за подруг, то за сестер с небольшой разницей в возрасте. Вот уж действительно ситуация, когда мама - лучшая подруга. Кстати, судя по образам, одеваться 19-летняя девушка тоже училась у Анны: серебряное платье мини и каблуки в тон - в духе знаменитой мамы!