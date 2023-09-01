Анна Седокова показала повзрослевшую дочь и назвала плюс раннего материнства

Бывшая рыженькая из ВИА Гры хоть и стала на путь осознанности, который подразумевает отказ от алкоголя и вредной пищи, в походах в роскошные заведения себе не отказывает. Ну а почему нет, если и на безалкогольных тусовках бывает весело? Тем более с компанией, как у Анны Седоковой, - в лице повзрослевшей дочери Алины.