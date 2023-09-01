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600 ЕВРО ⟩ «Полный абсурд!» Клиентка Eesti Energia получила неожиданный счет за расторжение договора

Комментарий юриста!
Annaliisa Köss Анналийза Кёсс
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Eesti Energia.
Eesti Energia. Фото: Konstantin Sednev

«Это полный абсурд», - жалуется Кайри, которая продала свою квартиру в Тарту и поэтому досрочно расторгла договор на поставку электроэнергии, после чего получила неожиданно большой счет. Однако Артур Икконен, руководитель сегмента частных клиентов Eesti Energia, утверждает, что пакет с фиксированной ценой предусматривает плату за досрочное расторжение договора, пишет Elu24.

«Полный абсурд, что нельзя расторгнуть договор без большого штрафа. Если произойдет смена собственника, как я должна действовать? В службе поддержки мне сказали, что я должна думать заранее и планировать свою жизнь, но я не знала заранее, что мне придется продавать квартиру», - жалуется Кайри (имя изменено, известно редакции), которая продала свою квартиру в Тарту и в связи с этим расторгла договор с Eesti Energia на поставку электроэнергии. За досрочное расторжение договора она получила счет в размере 600 евро.

«Почему клиента заставляют платить 600 евро ни за что?» - спрашивает Кайри, добавляя, что она отказывается оплачивать счет.

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