600 ЕВРО ⟩ «Полный абсурд!» Клиентка Eesti Energia получила неожиданный счет за расторжение договора

«Полный абсурд, что нельзя расторгнуть договор без большого штрафа. Если произойдет смена собственника, как я должна действовать? В службе поддержки мне сказали, что я должна думать заранее и планировать свою жизнь, но я не знала заранее, что мне придется продавать квартиру», - жалуется Кайри (имя изменено, известно редакции), которая продала свою квартиру в Тарту и в связи с этим расторгла договор с Eesti Energia на поставку электроэнергии. За досрочное расторжение договора она получила счет в размере 600 евро.