ДВА ЧАСА ОЖИДАНИЯ ⟩ Скидки на топливо вызвали огромные очереди на заправочных станциях

В четверг, 31 августа, с 14 до 17 часов Cirkle K снизила цены на все виды топлива на 15 центов и добавила к ним обычную скидку по карте EXTRA. «Звучит невероятно? Но это еще не все! Если вы заправитесь 31.08.2023 или зарегистрируетесь как постоянный клиент EXTRA в тот же день, мы приготовили для вас еще один сюрприз, который вы получите 05.09.2023», - объявила о кампании сеть АЗС на своем сайте.

«По сути, за двухчасовое ожидание вы получите скидку в 10 евро на полный бак. Не знаю, разумно ли это», - прокомментировала женщина, наблюдавшая очередь на АЗС в Тарту.

«Начало нового учебного года, и для многих семей это означает не только радость от возвращения в школу, но и увеличение расходов. Мы хотим, чтобы семьи могли сконцентрироваться на подготовке к школе, а День знаний был наполнен радостью и интересом для каждого ребенка. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение Circle K немного облегчит расходы на подготовку к школе и поможет семьям плавно войти в осенний ритм жизни», - сказал вчера Раймо Вахтрик, директор по топливным продажам Circle K.

По словам Вахтрика, это очень масштабная акция, в которой участвуют автозаправочные станции Circle K во всех странах Европы - всего более 2 000 станций. «Поскольку акция продлится всего несколько часов, рекомендуется запастись терпением и не торопиться, так как на станциях техобслуживания, скорее всего, будет больше народу, чем обычно», - говорил он.