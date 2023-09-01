«Призрак Болгарии» и «Мешочек счастья» - и это только некоторые названия удивительных сортов томатов, которые привезли в Таллинн коллекционеры из Латвии. Поверьте, им есть, чем вас удивить! Хотите в этом убедиться? Приходите на выставку томатов, которая 1 сентября открылась в Таллиннском Ботаническом саду. Смотрите видеорепортаж!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эксперт из Латвии назвал единственный сорт томатов, который стоит покупать в магазине
Уже в пятый раз в Таллиннском ботаническом саду проводится праздник томатов. На ароматной выставке представлено более 300 сортов синьоров-помидоров. Мероприятие проходит в сотрудничестве с садоводами из Латвии, которые привезли в Эстонию свой богатый урожай. С жителями Эстонии они поделятся опытом выращивания помидоров. Оказывается, экспериментировать можно даже дома, например, у себя на балконе.
Самый известного коллекционер помидоров из Латвии Валдис Пулиньш томаты выращивает уже более двадцати лет. Томатный гуру признается, что самый большой выращенный им помидор был весом 1 килограмм 780 граммов, вес самого маленького даже не смогли зафиксировать весы. В коллекции эксперта из Латвии более тысячи сортов томатов, многие из которых он привез, чтобы продемонстрировать жителям Эстонии.
«Помидоры у меня на вкус сладкие, - говорит Валдис и добавляет, что сам от них не устает и ест каждый день. - Да, зимой приходится покупать помидоры в магазине. Вкуса у них, конечно, никакого, но сейчас множество приправ - добавишь, и есть можно».
А теперь внимание, совет эксперта по томатам: если и покупать помидоры в магазине, то, надо выбирать темные - сорт Кумато. Они обладают вполне приличными вкусовыми качествами.
Коллекционер томатов Татьяна Наглэ привезла в Эстонию 170 сортов томатов. Смотрим на таблички с наименованиями и удивляемся: какие изысканные, а порой и романтические названия у каждого сорта.
«В этом году представляю в первый раз сорт под названием "Мешочек счастья". В 2023 году мы выпускаем его в продажу, это томат нашей селекции», - говорит Татьяна Наглэ. Она рассказывает, что названия для каждого нового сорта чаще всего придумывают коллективно с участниками группы в социальных сетях «Помидоры в Прибалтике». Иной раз коллекционеры и вовсе прибегают к помощи искусственного интеллекта. Так, например, недавно при помощи компьютера родилось название для нового сорта - «Яхонт Татьяны».
На сегодняшний день в мире выведено около 10 000 сортов томатов, плоды которых отличаются по размеру, форме и окрасу. Даже их вкусовые нюансы варьируются от кислого к сладкому, от мягкого к пикантному. Из помидоров можно делать варенье и даже вина. Разнообразна и цветовая палитра - есть и одноцветные экземпляры, и двухцветные (полосатые или пятнистые), красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые.
«Самый любимый мой помидор - "Призрак Болгарии", - говорит коллекционер Татьяна Наглэ. - Он относится к белоплодным, пушистым томатам. Призрак до неприличия сладкий, на вкус напоминает экзотический фрукт и вполне может заменять конфеты».
На выставке помидоров, которая проходит Таллиннском Ботаническом саду с 1 по 3 сентября, можно не только полюбоваться различными помидорами, но и приобрести семена интересных сортов. Впрочем, купить и попробовать можно и сами плоды, а также - поучаствовать в увлекательных экскурсиях.