ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эксперт из Латвии назвал единственный сорт томатов, который стоит покупать в магазине

Уже в пятый раз в Таллиннском ботаническом саду проводится праздник томатов. На ароматной выставке представлено более 300 сортов синьоров-помидоров. Мероприятие проходит в сотрудничестве с садоводами из Латвии, которые привезли в Эстонию свой богатый урожай. С жителями Эстонии они поделятся опытом выращивания помидоров. Оказывается, экспериментировать можно даже дома, например, у себя на балконе.

Самый известного коллекционер помидоров из Латвии Валдис Пулиньш томаты выращивает уже более двадцати лет. Томатный гуру признается, что самый большой выращенный им помидор был весом 1 килограмм 780 граммов, вес самого маленького даже не смогли зафиксировать весы. В коллекции эксперта из Латвии более тысячи сортов томатов, многие из которых он привез, чтобы продемонстрировать жителям Эстонии.

Валдис Пулиньш Фото: Konstantin Sednev

«Помидоры у меня на вкус сладкие, - говорит Валдис и добавляет, что сам от них не устает и ест каждый день. - Да, зимой приходится покупать помидоры в магазине. Вкуса у них, конечно, никакого, но сейчас множество приправ - добавишь, и есть можно».

А теперь внимание, совет эксперта по томатам: если и покупать помидоры в магазине, то, надо выбирать темные - сорт Кумато. Они обладают вполне приличными вкусовыми качествами.

Коллекционер томатов Татьяна Наглэ привезла в Эстонию 170 сортов томатов. Смотрим на таблички с наименованиями и удивляемся: какие изысканные, а порой и романтические названия у каждого сорта.