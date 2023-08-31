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Холостая Луна в сентябре 2023: когда будет и что нельзя делать

Limon.ee
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Луна. Снимок иллюстративный.
Луна. Снимок иллюстративный. Фото: muratart/Shutterstock

Холостая Луна - промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей, пишет Фокус.

Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в сентябре 2023 года?

1 сентября с 13:31 до 16:25

3 сентября с 14:52 до 18:01

5 сентября с 19:44 до 23:07

8 сентября с 01:17 до 08:00

10 сентября с 15:46 до 19:36

с 12 сентября 18:05 до 13 сентября 08:17

15 сентября с 16:49 до 20:44

18 сентября с 04:07 др 07:57

20 сентября с 13:25 до 17:05

22 сентября с 22:32 до 23:19

с 24 сентября 23:05 до 25 сентября 02:28

с 26 сентября 15:39 до 27 сентября 03:17

с 28 сентября 23:57 до 29 сентября 03:17

Луна без курса: что нельзя делать

  • принимать серьезные решения;
  • делать важные дела;
  • участвовать в переговорах;
  • планировать что-то;
  • делать ремонт;
  • проходить собеседования;
  • отправляться в поездки;
  • совершать крупные покупки;
  • делать уколы красоты;
  • сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

  • отдыхать и медитировать;
  • читать или смотреть что-то;
  • оставаться наедине;
  • заниматься любимым делом.
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