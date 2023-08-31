ГОРИ-ГОРИ ЯСНО! ⟩ На американском фестивале Burning Man сожгли украинскую скульптуру

31 августа в Неваде (США) стартовал фестиваль независимого искусства Burning Man. Первой на мероприятии сожгли украинскую скульптуру, которая в процессе превратилась в птицу Феникс. Соответствующее видео в Facebook разместил сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным «Повернись живим» Виталий Дейнега, сообщает Гордон.
«Это украинский Феникс, прошедший сквозь огонь и восставший из пепла. Визуально он похож на трезубец. Но это птица», - прокомментировал происходящее в кадре Дейнега.
Ранее, днем, анонсируя событие, активист назвал его «большой победой».
«На одном из крупнейших творческих событий года будет представлена украинская работа. Она будет о стране и о каждом из нас. Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем кое-что родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо прежде. Что-то очень похожее на Украину и на каждого из нас, - написал он. - Не помню, чтобы когда-то до этого были скульптуры, которые путем сожжения рождались, а не исчезали».
Реализатором проекта является Эллен Лопаткина, а идея принадлежит украинским художникам Алексею Саю и Богдане Косминой.
Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в США. Организаторы называют фестиваль экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения. В течение недели в рамках фестиваля инсталлируются произведения современного искусства. Некоторые из них сжигаются творцами до окончания Burning Man.