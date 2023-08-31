ГОРИ-ГОРИ ЯСНО! ⟩ На американском фестивале Burning Man сожгли украинскую скульптуру

«На одном из крупнейших творческих событий года будет представлена ​​украинская работа. Она будет о стране и о каждом из нас. Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем кое-что родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо прежде. Что-то очень похожее на Украину и на каждого из нас, - написал он. - Не помню, чтобы когда-то до этого были скульптуры, которые путем сожжения рождались, а не исчезали».