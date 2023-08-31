Везунчики на неделе с 4 по 10 сентября: главные события

Что ждет знаков-везунчиков на неделе с 4 по 10 сентября - карьера, деньги, любовь, здоровье и отношения. Вселенная будет покровительствовать им в делах, оберегая от невзгод и трудностей, сообщает Teleprogramma.
Девы
Солнце и Меркурий соединятся в их знаке в среду, 6 сентября, делая всю неделю прекрасной для интеллектуальной работы и переговоров. Правда, принимать окончательные решения пока не следует. Лучшие дни на неделе - понедельник и суббота, 4 и 9 сентября соответственно.
Овны
Вот кого ждет романтическая неделя. Причем шансы на новые влюбленности либо на открывшееся второе дыхание в существующих отношениях будут возрастать буквально с каждым днем. Для дел наиболее благоприятна среда и четверг, в пятницу Овнам следует избегать конфликтов и резких шагов. В целом период благоприятствует сотрудничеству и участию в коллективных проектах.
Близнецы
Этот знак зодиака ожидает чрезвычайно амбициозная неделя. И шанс реализовать свои амбиции есть, но только в проектах, которые стартовали не позже 22 августа. Более новые начинания могут двигаться хорошо, но прогресс будет недолгим. В выходные Близнецов ждет приятный сюрприз.
Скорпионы
Финансовые вопросы, давно не дававшие им покоя, могут быть успешно решены на этой неделе. Звезды советуют Скорпионам довериться своей интуиции, она приведет их к верным решениям. В деловом отношении этот период весьма благоприятен, особенно первая половина недели. Зато в том, что касается нежных чувств, очень многообещающей выглядит ее вторая половина, после среды.
Стрельцы
Их ждет прекрасная неделя. Если подробнее, то она хороша для общения с руководством и решения юридических вопросов. Осторожность стоит проявлять с финансами. Есть риск потратить слишком много личных средств. Выходные можно провести на природе с близкими, это зарядит энергией надолго.
Водолеи
Им стоит провести неделю максимально энергично. Понедельник, вторник, среда - дни, когда их усилился могут принести превосходные результаты. Представители этого знака вправе рассчитывать на настоящие прорывы в делах, творчестве и научной работе. Прочие дни тоже совсем неплохи, но уже не несут в себе такого мощного положительного заряда.