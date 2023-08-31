Везунчики на неделе с 4 по 10 сентября: главные события

Девы

Солнце и Меркурий соединятся в их знаке в среду, 6 сентября, делая всю неделю прекрасной для интеллектуальной работы и переговоров. Правда, принимать окончательные решения пока не следует. Лучшие дни на неделе - понедельник и суббота, 4 и 9 сентября соответственно.

Овны

Вот кого ждет романтическая неделя. Причем шансы на новые влюбленности либо на открывшееся второе дыхание в существующих отношениях будут возрастать буквально с каждым днем. Для дел наиболее благоприятна среда и четверг, в пятницу Овнам следует избегать конфликтов и резких шагов. В целом период благоприятствует сотрудничеству и участию в коллективных проектах.

Близнецы

Этот знак зодиака ожидает чрезвычайно амбициозная неделя. И шанс реализовать свои амбиции есть, но только в проектах, которые стартовали не позже 22 августа. Более новые начинания могут двигаться хорошо, но прогресс будет недолгим. В выходные Близнецов ждет приятный сюрприз.

Скорпионы

Финансовые вопросы, давно не дававшие им покоя, могут быть успешно решены на этой неделе. Звезды советуют Скорпионам довериться своей интуиции, она приведет их к верным решениям. В деловом отношении этот период весьма благоприятен, особенно первая половина недели. Зато в том, что касается нежных чувств, очень многообещающей выглядит ее вторая половина, после среды.

Стрельцы

Их ждет прекрасная неделя. Если подробнее, то она хороша для общения с руководством и решения юридических вопросов. Осторожность стоит проявлять с финансами. Есть риск потратить слишком много личных средств. Выходные можно провести на природе с близкими, это зарядит энергией надолго.

Водолеи