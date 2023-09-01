ВИДЕО ⟩ Журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель устроили битву прямо в магазине: кто победил?

Здесь и будет проходить наша битва. Мы решили проверить, кто лучше ориентируется в нынешних ценах на популярные продукты. Победитель забирает всё, проигравший - уходит ни с чем.

Итак, на нашем столе оказались те товары, которые запросто могут оказаться на праздничном столе школьника 1 сентября. Глазированные сырки от четырех разных производителей, а также четыре салата от трех разных производителей. Что примечательно, чтобы еще больше запутать журналистов, сотрудники Prisma выбрали товары, цена которых недавно менялась в пользу потребителя. Смогут ли журналисты Эдгар и Света справиться с этим сложным заданием, и отгадать цены или максимально приблизиться к правильному ответу? Кто из них победит в этой битве, которая проходила под чутким наблюдением директора магазина?!