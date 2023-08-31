Илона Калдре выступила с неутешительным прогнозом: «Просвета не видно!»

Скандал вокруг Каи Каллас и ее мужа, продолжающаяся война России и Украины, нестабильная экономика - эти вопросы, безусловно, заставляют жителей Эстонии переживать и опасаться за свое будущее и за страну. Есть те, кто верят астрологам и экстрасенсам. По словам Илоны Калдре, народ надеется хотя бы от нее услышать, какое будущее ждет всех нас.
Илона Калдре сделала публикацию на своей странице в Facebook, чтобы всех утешить, но как-то особо не получилось.
«Люди мои дорогие, не спрашивайте меня о том, что ждет нас впереди. Я понимаю, почему вы спрашиваете. Вы хотите услышать от меня слова поддержки и надежды на свет. Мне жаль разочаровывать вас, но мы еще в пути. Объявить остановку и сойти возможности нет. А тревожный путь еще такой длинный, что света не видно. Но он есть. Просто мы еще его не видим», - подписала фото Илона Калдре.