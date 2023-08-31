УНОСИЛИ ПОДДОНАМИ ⟩ Открытие нового магазина Lidl в Нарве вызвало сахарный ажиотаж

«Черт! Сахар скупают паллетами», - пошутил один из жителей Нарвы в соцсети, поделившись фотографиями того, как люди спешат в магазин Lidl за дешевым сахаром.

В Нарве открылся новый магазин Lidl. По этому случаю покупателей встречали специальными предложениями, что вызвало немалый ажиотаж.

«Отдавали бесплатно или что?» - недоумевают люди, глядя на фотографии посетителей, купивших сахар в невероятных количествах. «Что они делают с этими поддонами сахара?»

Если обычно килограммовая упаковка сахара в Lidl стоит 1,16 евро, то в день открытия цена была снижена до 0,69 цента.

«Как уже отметили в публикации, 31 августа Lidl открыл свой второй магазин в Нарве по адресу проспект Кангеласте, 37а, в районе Пяхклимяэ», - комментирует сеть супермаркетов Lidl, отмечая, что открытие сопровождалось рядом заманчивых предложений для покупателей, среди которых была и скидка на сахар.

Представитель компании отказался сообщить, сколько сахара было продано в день открытия, но признал, что к сегодняшнему дню сахар со скидкой уже закончился.